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Стоит ли привозить авто из-за рубежа самостоятельно?

﻿﻿Всем привет! Сегодня будет необычная машина и не менее интересная история. Это Honda Vezel, знакомая многим любителям японских автомобилей, но это не простая машина, а леворульная, недавно импортированная из Китая.

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