Эклеры с необычной начинкой пытались передать в СИЗО Караганды

Сотрудники учреждения пресекли попытку передачи запрещенных предметов, сообщает Polisia.kz. В следственный изолятор города Караганды 22-летний житель города Сарани обратился с заявлением о передачи продуктов питания своему знакомому следственно-арестованному.
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