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Новости Тамбова

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Житель Жердевского округа поджёг дом знакомых за то, что его попросили покинуть застолье

Житель Жердевского округа поджёг дом знакомых за то, что его попросили покинуть застолье

Прокуратура Жердевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя.

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