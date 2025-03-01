NTV: Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня

Global Look Press/Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com Признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила, что прислушается к призыву своего заключенного лидера Абдуллы Оджалана и согласна пойти на прекращение огня, сообщил телеканал NTV.
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