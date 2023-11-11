Названы самые дорогие в обслуживании иномарки

В среднем, стоимость обслуживания автомобилей в России выросла на 21% по сравнению с прошлым годом.Volkswagen Polo Владельцам Volkswagen Polo и Skoda Rapid приходится особенно тщательно планировать свои расходы на обслуживание машины.
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