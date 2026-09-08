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Царьград

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Борода под запретом: на границе КНР мужчин заставляют бриться

Борода под запретом: на границе КНР мужчин заставляют бриться

Почему на главном пропускном пункте с Казахстаном въезд в Китай теперь начинается такой с процедуры. Казахстанские медиа сообщают, что на пункте пропуска "Хоргос" китайские пограничники требуют от въезжающих в КНР мужчин сбривать бороды, считая это признаком приверженности радикальному исламу.

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