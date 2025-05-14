Парк имени Ломоносова в Архангельске лидирует в голосовании по благоустройству

Территория, расположенная вдоль набережной Георгия Седова от улицы Маяковского до улицы Беломорской Флотилии, занимала лидирующие позиции на протяжении трёх недель с начала Всероссийского отбора объектов для преображения по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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