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Виртц – главная цель «Реала» на лето 2025 года. Клуб будет работать как в случае с Беллингемом, Камавинга и Тчуамени

«Реал» уже ведет планомерную и основательную работу над трансфером 21-летнего немца, как это было в случае с Джудом Беллингемом, Эдуардо Камавинга и Орельеном Тчуамени.

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