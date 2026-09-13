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Мировое обозрение

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«30 выходов под дронами»: Прилепин рассказал о службе 21-летнего сына в зоне СВО

«30 выходов под дронами»: Прилепин рассказал о службе 21-летнего сына в зоне СВО

Сын писателя Захара Прилепина, 21-летний Игнат, отслужил контракт в зоне специальной военной операции в составе штурмового подразделения.

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