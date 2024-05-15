До 4.08 в Шардже проходит выставка редких картин международных художников

Увидеть работы из коллекции Фонда искусств Шарджи можно до 4 августа 2024 в галерее Al Mureijah. Выставка «Время рисования: Дуэты» включает картины 15 художников из разных поколений, созданных на разных носителях — бумаге, холсте, дереве, экране.