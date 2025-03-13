Патрушев назвал страну, которая пытается сорвать переговоры

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Николай Патрушев, занимающий пост председателя Морской коллегии и являющийся помощником президента России, высказал мнение, что Лондон стремится помешать переговорам по урегулированию конфликта на Украине и восстановлению диалога между Россией и США.