Патрушев назвал страну, которая пытается сорвать переговоры

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Николай Патрушев, занимающий пост председателя Морской коллегии и являющийся помощником президента России, высказал мнение, что Лондон стремится помешать переговорам по урегулированию конфликта на Украине и восстановлению диалога между Россией и США.
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