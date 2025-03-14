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Юрист посоветовал московским автомобилистам внимательно выбирать место парковки

Юрист посоветовал московским автомобилистам внимательно выбирать место парковки

В условиях штормового предупреждения в столице владельцам автомобилей стоит проявлять повышенную внимательность при выборе места парковки и не оставлять машину вблизи старых насаждений или под ветвями, способными обломиться из-за резких порывов ветра, посоветовал в беседе с RT управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

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