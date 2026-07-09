Ормуз может поднять цену российской нефти

Brent поднялась выше 80 долларов за баррель. Для государственного бюджета это пока ещё не решение проблемы, но первый сигнал к тому, что нефтяная конъюнктура может начать разворачиваться в более выгодную сторону.
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