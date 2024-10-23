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Калужские новости

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Москвичи осуждены за выращивание наркосодержащих растений в Калужской области

Москвичи осуждены за выращивание наркосодержащих растений в Калужской области

В Дзержинском районе двое мужчин из Москвы были осуждены за незаконное культивирование и попытку сбыта наркосодержащих растенийВ Дзержинском районе двое мужчин из Москвы были осуждены за незаконное культивирование и попытку сбыта наркосодержащих растений.

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