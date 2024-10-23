Москвичи осуждены за выращивание наркосодержащих растений в Калужской области

В Дзержинском районе двое мужчин из Москвы были осуждены за незаконное культивирование и попытку сбыта наркосодержащих растенийВ Дзержинском районе двое мужчин из Москвы были осуждены за незаконное культивирование и попытку сбыта наркосодержащих растений.