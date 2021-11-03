Омичам озвучили реальную причину переноса выборов мэра города

Политтехнолог Вадим Дрягин предположил, какие именно сложности образовались в выборном процессе. Известный политтехнолог Вадим Дрягин прокомментировал решение конкурсной комиссии о переносе сроков выборов мэра Омска, сообщает РИА «Омск-информ».
Политтехнолог Вадим Дрягин предположил, какие именно сложности образовались в выборном процессе. Известный политтехнолог Вадим Дрягин прокомментировал решение конкурсной комиссии о переносе сроков выборов мэра Омска, сообщает РИА «Омск-информ».
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