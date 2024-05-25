В Северной столице проходит Всероссийский Чемпионат по Зендокай Будо Каратэ

Бои можно посмотреть в прямом эфире Сегодня, 25 мая, в Санкт-Петербурге проходит Всероссийский Чемпионат по Зендокай Будо Каратэ ММА «Белые Ночи», где с приветственным словом выступил депутат ГосДумы Виталий Милонов.
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