Театр абсурда
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Театр абсурда

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Симметричный ответ: создание в России саll-центров для проведения разведывательно-диверсионных мероприятий на территории Украины

Симметричный ответ: создание в России саll-центров для проведения разведывательно-диверсионных мероприятий на территории Украины

Говоря о Российской специальной военной операции (СВО) на Украине, необходимо упомянуть об одной, крайне неприятной для нас проблеме, а именно: активной разведывательно-диверсионной деятельности, ведущейся в основном деклассированными элементами – различными маргиналами, выжившими из ума маразматиками, алкоголиками и прочими представителями люмпен-пролетариата – по наущению центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) главного управления разведки (ГУР) Украины.

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