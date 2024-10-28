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Суд Австрии постановил разморозить европейские счета СИБУРа

Суд Австрии постановил разморозить европейские счета СИБУРа

СИБУР выиграл суд в Австрии о разморозке своих европейских активов. «В конце сентября Высший земельный суд Вены снял заморозку счетов Sibur International GmbH, которая действовала в течение трёх месяцев», — пишет EU Reporter со ссылкой на источники.

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