Средняя зарплата магистров Центрального университета превысила 315 тыс. рублей

Центральный университет (ЦУ) подвел итоги первого выпуска магистратуры. В 2026 году дипломы получили 147 студентов, завершивших обучение по направлениям "Математика и компьютерные науки" и "Бизнес-информатика", сообщили в вузе.
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