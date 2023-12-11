srf53 Изящный хук за наглость: Реальную оценку Путину дали немцы. Услышанное поразило европейцев.
Изящный хук за наглость: Реальную оценку Путину дали немцы
Комментарии
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вага карлито
Смешно прямо! Скоро европейские политики окончательно поймут что они никто и звать их никак!))Интересно будет посмотреть кто первым полезет "целоваться"!
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11 час.
Natalija Osminina
Из старых никто. Они просто будут заменены на новые элиты.
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11 час.
алексей шакин
так, в принципе, и надо разговаривать с молодыми. воспитанное в американских университетах старичье уже никого не интересует
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8 час.
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