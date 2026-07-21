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Кожевников о поражении Месси в финале ЧМ: «Он всего уже достиг, зачем его жалеть? Он величайший спортсмен, на него приятно смотреть, полмира следит за его игрой»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что Лионеля Месси не надо жалеть после поражения в финале чемпионата мира по футболу.

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