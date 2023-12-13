Кабмин направит средства в рамках проекта «Оздоровление Волги»

Нижегородская область в текущем году в опережающем порядке получит свыше 1 млрд руб. Деньги предназначены на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт кабмина.
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