«Тяжелый крест несу одна»: Ольга Шукшина обвинила сестру в равнодушии к их матери

Знаменитое семейство Шукшиных разругалось хуже некуда. Помимо судебных разбирательств о наследстве, сестры Мария и Ольга не могут разобраться, кто будет ухаживать за их больной матерью — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.