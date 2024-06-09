«Тяжелый крест несу одна»: Ольга Шукшина обвинила сестру в равнодушии к их матери

Знаменитое семейство Шукшиных разругалось хуже некуда. Помимо судебных разбирательств о наследстве, сестры Мария и Ольга не могут разобраться, кто будет ухаживать за их больной матерью — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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