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Цены на автомобили растут. Эксперт рассказал, как купить машину со скидкой

Цены на автомобили растут. Эксперт рассказал, как купить машину со скидкой

Если повезёт, то она может составить до 25%.Некоторые граждане России имеют возможность приобрести автомобиль со скидкой до 25% через государственную программу "Первый автомобиль", рассказал доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве России Сергей Матвеевский.

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