Цены на автомобили растут. Эксперт рассказал, как купить машину со скидкой

Если повезёт, то она может составить до 25%.Некоторые граждане России имеют возможность приобрести автомобиль со скидкой до 25% через государственную программу "Первый автомобиль", рассказал доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве России Сергей Матвеевский.