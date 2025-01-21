Академик РАН Нетёсов: сезон гриппа только начинается, важно беречь здоровье

Сезон гриппа в этом году только начинается, нарастает распространение вирусов гриппа типа А. Это "родственники" пандемического гриппа, поэтому важно соблюдать меры предосторожности, объяснил RT завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов.