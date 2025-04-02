В КФУ представили книгу Гелюсы Закировой «Энекәш» про СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» 1 апреля в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ презентовали книгу писателя, журналиста, главного редактора журналов «Мәгариф» и «Гаилә һәм мәктәп» Гелюсы Закировой.
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