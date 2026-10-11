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Пронедра

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Таиланд рассматривает займы как меру поддержки Фонда нефтяного топлива

Таиланд рассматривает займы как меру поддержки Фонда нефтяного топлива

Власти Таиланда рассматривают возможность привлечения новых займов для поддержки Фонда нефтяного топлива на фоне роста мировых цен на энергоносители.

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