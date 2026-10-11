Таиланд рассматривает займы как меру поддержки Фонда нефтяного топлива

Власти Таиланда рассматривают возможность привлечения новых займов для поддержки Фонда нефтяного топлива на фоне роста мировых цен на энергоносители.
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