Киев нацелился на Северный морской путь? Режим беспилотной опасности ввели на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим беспилотной опасности. Об этом пресс-служба правительства региона утром 13 октября сообщила в канале на платформе "Макс" .
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