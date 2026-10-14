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Царьград

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Биолог: клещи в Подмосковье опасны до первого снега

Биолог: клещи в Подмосковье опасны до первого снега

Биолог предупредил, что в Подмосковье риск заражения клещевым боррелиозом сохранится до установления плотного снежного покрова, поскольку похолодание не прекращает активность членистоногих.

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