БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сначала по Москве, потом Тегерану, или наоборот?»: глава украинской компании Fire Point Штилерман угрожает закидать Иран «Фламинго»

«Сначала по Москве, потом Тегерану, или наоборот?»: глава украинской компании Fire Point Штилерман угрожает закидать Иран «Фламинго»

Глава украинской компании Fire Point Штилерман угрожает закидать Иран «Фламинго» Коллаж "Блокнота" Главный конструктор предприятия - производителя дроном и ракет разразился страшным постом об украинских баллистических ракетах, способных пролететь 3000 км.

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