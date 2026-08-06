«Сначала по Москве, потом Тегерану, или наоборот?»: глава украинской компании Fire Point Штилерман угрожает закидать Иран «Фламинго»

Глава украинской компании Fire Point Штилерман угрожает закидать Иран «Фламинго» Коллаж "Блокнота" Главный конструктор предприятия - производителя дроном и ракет разразился страшным постом об украинских баллистических ракетах, способных пролететь 3000 км.
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