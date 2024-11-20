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Военэксперт Джерелиевский: Ядерная доктрина расширила возможности России

Военэксперт Джерелиевский: Ядерная доктрина расширила возможности России

Владимир Путин подписал обновленный указ об основах государственной политики ядерного сдерживания. Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что поправки не станут толчком для применения этого вида вооружений.

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