В микрорайоне Славянском в Новом Уренгое ввели три дома ЖК «Преображенский» на 768 квартир, треть из которых ямальцы купили с помощью мер поддержки.
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