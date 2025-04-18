Укороченный рабочий день для русских: как 30 апреля изменится график работы

30 апреля русских ожидает сокращённый рабочий день. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по социальной политике от ЛДПР, сообщил, что это связано с наступающим нерабочим праздничным днём 1 мая, зафиксированным в Трудовом кодексе.
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