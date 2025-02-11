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  • Влад Владимиров
    Пиндосы уже свою варежку раззявили(как я на аватарке). Но оно здесь все получается для них совсем не так...😀  У нар...Ажиотаж вокруг хв...
  • Александр Т
    Какие беженцы из Африки? Попрут на Украину жиды со всех сторон света. Негров если повезут то только как рабов.Киев очищает Банд...
  • саша пупкин
    Ну кулеба, ну какой матерый человечище-дипломатище)))) Все прорюхал и слился))) Патриарх дипломатери))) мать его.Люди Трампа слили...

Американский полковник: Перед Украиной выбор – или переговоры, или Россия на Днепре

Американский полковник: Перед Украиной выбор – или переговоры, или Россия на Днепре

Если мирные переговоры по Украине не состоятся, Россия силой обеспечит достижение всех своих целей. Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной военный США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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