Стоимость золота достигла рекордных 3450 долларов за тройскую унцию

Утром во вторник 22 апреля стоимость золота обновила исторический рекорд.Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше отметки 3450 доллара за тройскую унцию.