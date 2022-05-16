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Тренер «Зенита» Оливейра: «Все иностранцы настроены остаться. Ребята довольны в России»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра сообщил, что все иностранцы готовы остаться в клубе. – Вы лучше всего общаетесь с иностранцами, точно чувствуете их настроение.

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