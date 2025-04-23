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В Орле начнут уборку автохлама с улицы Гагарина

В Орле начнут уборку автохлама с улицы Гагарина

В Орле на ул. Гагарина,100, последние лет 10 стоит заброшенный ГАЗ. Стоит себе и ржавеет. Жители близлежащих улиц несколько раз пытались призвать власть к его утилизации, тем более, что годы спустя на месте вечного пристанища грузовика даже появился знак «Остановка запрещена».

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