В Орле начнут уборку автохлама с улицы Гагарина

В Орле на ул. Гагарина,100, последние лет 10 стоит заброшенный ГАЗ. Стоит себе и ржавеет. Жители близлежащих улиц несколько раз пытались призвать власть к его утилизации, тем более, что годы спустя на месте вечного пристанища грузовика даже появился знак «Остановка запрещена».