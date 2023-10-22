Иван Ургант поднял ценник на свои корпоративы до 7 млн рублей – Mash

Чтобы пригласить шоумена и его команду, придётся выложить не менее 12 миллионов рублей.Шоумен Иван Угрант принял решение о повышении стоимости своего участия в корпоративах примерно вдвое, если проводить сравнение с началом 2022 года, в период до СВО.