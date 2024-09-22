Замоскворецкий суд: Макаревич попал под влияние Украины и ведёт политическую деятельность в интересах Киева

В тексте решения Замоскворецкого суда по иску лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* из-за признания его иноагентом говорится, что артист осуществляет политическую деятельность в интересах Украины, поскольку попал под её влияние.
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