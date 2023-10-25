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Политолог Шатров заявил, что Россия подготовилась к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог Шатров заявил, что Россия подготовилась к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Россия уже подготовила ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

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