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Алаудинов: Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию

Алаудинов: Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию

Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, заявил, что украинские формирования оказались в очень тяжелом положении на разных участках фронта в Донецкой Народной Республике и вынуждены отступать, и просроченный президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию.

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