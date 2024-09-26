Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, заявил, что украинские формирования оказались в очень тяжелом положении на разных участках фронта в Донецкой Народной Республике и вынуждены отступать, и просроченный президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию.