Оба из Таджикистана, но судьбы очень разные: новые подробности скандальной школьной драки в Калуге

пусть мутант выбьет пару зубов у директора, а потом потребует у директора извинений.

Не согласна, пусть чурка выбьет зубы директору, а директор будет извиняться перед уродом-чуркой

Roman Resser

Я сам вёл группу военной рукопашки. Кто был замечен в драке, превысив самооборону или спровоцировал лично, отчислялся. Передавал фамилии в другие секции. Боец в мирных условиях должен сделать все, чтоб избежать драки. Поколечив какого-нибудь отморозка, затаскают по кабинетам.