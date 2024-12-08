Русский Колоколъ Старинный русский город Калуга сегодня стал новой родиной для тысяч мигрантов.
Оба из Таджикистана, но судьбы очень разные: новые подробности скандальной школьной драки в Калуге
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
пусть мутант выбьет пару зубов у директора, а потом потребует у директора извинений.
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6 час.
Елена Соколовская
Не согласна, пусть чурка выбьет зубы директору, а директор будет извиняться перед уродом-чуркой
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3 час.
Roman Resser
Я сам вёл группу военной рукопашки. Кто был замечен в драке, превысив самооборону или спровоцировал лично, отчислялся. Передавал фамилии в другие секции. Боец в мирных условиях должен сделать все, чтоб избежать драки. Поколечив какого-нибудь отморозка, затаскают по кабинетам.
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41 мин.
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