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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Саггс несколько раз за лето встречался с Шоном Суини, чтобы обсудить игровой стиль «Мэджик»

Шон Суини возглавил « Орландо » в июне. Защитник Джейлен Саггс рассказал, что несколько раз за лето встречался с новым тренером, обсуждая его идеи и будущий игровой стиль «Мэджик».

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