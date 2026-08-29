Джейлен Саггс несколько раз за лето встречался с Шоном Суини, чтобы обсудить игровой стиль «Мэджик»

Шон Суини возглавил « Орландо » в июне. Защитник Джейлен Саггс рассказал, что несколько раз за лето встречался с новым тренером, обсуждая его идеи и будущий игровой стиль «Мэджик».
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