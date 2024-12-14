Эксперт заявил, что "вопреки ожиданиям в США и ЕС" с Россией придётся наладить контакт

Вне зависимости от исхода украинского конфликта и "вопреки ожиданиям США и ЕС" Западу придётся наладить контакт с Россией, заявил эксперт по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнес Варвик.
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