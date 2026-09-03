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ИА Регнум

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«Рубящий удар»: ФСБ раскрыла документы о преступлениях японцев в годы войны

«Рубящий удар»: ФСБ раскрыла документы о преступлениях японцев в годы войны

3 сентября, в день разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны, ФСБ обнародовала ранее засекреченные архивные данные Главного управления контрразведки «Смерш».

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