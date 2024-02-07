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Америка почувствовала санкции

Америка почувствовала санкции

3 дня назад 2,5K прочитали "Бумеранг санкций: США в убытке из-за запрета на поставки F-35 Турции" Вашингтон примеряет на себя – прокрустово ложе санкционной политики, которая оказывается, может больно ударить и по самим инициаторам запретов.

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