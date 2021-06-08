В Нигерии заблокировали Twitter

Twitter удалил публикацию президента Нигерии Мухаммада Бухари примерно такого содержания: «Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, что произошли во время гражданской войны в Нигерии.