The Lancet: пассивное курение привело к почти 1,7 миллиона смертей за год

Ученые представили данные о глобальном влиянии пассивного курения. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Public Health, его авторы проанализировали научные работы и данные популяционных исследований из 204 стран за период с 1990 по 2023 год.
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