⛰ В горах Крыма спасли четырёх туристов из Мурманска Женщина с тремя детьми сбилась с тропы и оказалась на труднодоступном участке в районе урочища Уч-Кош в Ялте, сообщили в МЧС Крыма.
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⛰ В горах Крыма спасли четырёх туристов из Мурманска Женщина с тремя детьми сбилась с тропы и оказалась на труднодоступном участке в районе урочища Уч-Кош в Ялте, сообщили в МЧС Крыма.