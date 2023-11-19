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Мбаппе – первый игрок, забивший 10+ голов за Францию два года подряд

Мбаппе – первый игрок, забивший 10+ голов за Францию два года подряд

Вчера нападающий сделал хет-трик в игре квалификации Евро-2024 против Гибралтара (14:0). Благодаря этим голам Мбаппе преодолел отметку в 10 голов за сборную Франции в 2023 году.

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